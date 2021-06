Spagna: re, premier e numero 1 catalano insieme a Barcellona Al Mobile World, per prima volta dopo indulto a indipendentisti

(ANSAmed) - MADRID, 28 GIU - Gli eventi inaugurali del Mobile World Congress (Mwc) di Barcellona di quest'anno - avvenuti tra ieri sera e stamattina - sono stati oggetto di interesse in Spagna anche per quanto riguarda la cronaca politica, data la presenza in contemporanea del re Felipe Vi, del premier Pedro Sánchez e del presidente regionale della Catalogna, Pere Aragonès. Si tratta infatti della prima occasione in cui tutti e tre si trovano fisicamente nello stesso posto da quando il governo ha concesso l'indulto ai leader indipendentisti catalani condannati dopo il tentativo di secessione del 2017.



I momenti sinora più significativi sono stati una cena in cui re, premier e numero uno catalano erano seduti allo stesso tavolo e una riunione sulle novità più importanti del Mwc, alla quale hanno partecipato tutti e tre, riportano i media iberici.



Alla fine dell'incontro, sono stati immortalati in una foto di gruppo delle autorità. Aragonès tuttavia non ha preso parte né ieri né oggi al saluto formale che viene riservato al re al suo arrivo ad eventi ufficiali. (ANSAmed).