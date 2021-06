Israele: accordo governo-coloni su avamposto controverso

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 GIU - Con una formula di compromesso il governo di Naftali Bennett è riuscito ad ottenere, senza fare ricorso alla forza, lo sgombero di decine di famiglie di coloni ebrei dal controverso avamposto Eviatar, eretto nelle ultime settimane su terre rivendicate da due villaggi palestinesi nella zona di Nablus (Cisgiordania).



Secondo questa formula, messa a punto dal ministro della difesa Benny Gantz, i coloni lasceranno Eviatar entro venerdì, e le loro abitazioni - che non saranno demolite - saranno presidiate per il momento da una compagnia dell'esercito. Nel frattempo sarà avviata una verifica approfondita sullo status legale dei terreni. Secondo i coloni resta inteso che se essa risulterà a loro favore, fra pochi mesi ad Eviatar entrerà in funzione un collegio rabbinico.



Da settimane i palestinesi dei villaggi Beita e di Yatma (alle pendici del Monte Sabih) sono impegnati in accese manifestazioni contro i coloni di Eviatar. In diversi casi l'esercito ha disperso con la forza i dimostranti, cinque dei quali sono stati uccisi. (ANSAmed).