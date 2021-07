Anp: Shtayeh, 'rispettiamo la libertà di espressione'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 05 LUG - L'impegno dalla Autorià nazionale palestinese al rispetto della libertà di espressione è stato ribadito oggi dal premier palestinese Muhammad Shtayeh, mentre da due settimane in Cisgiordania si ripetono manifestazioni di protesta per la morte dell'attivista Nizar Banat, avvenuta a fine giugno poche ore dopo il suo arresto da parte dei servizi di sicurezza dell'Anp. Banat si era messo in vista per le sue ripetute denunce di fenomeni di corruzione pubblica.



Durante la seduta del Consiglio dei ministri - riferisce l' agenzia stampa ufficiale Wafa - Shtayeh ha ribadito che l'Anp rispetta "la libertà di opinione e la libertà di espressione, nonchè il lavoro dei giornalisti i quali non devono essere mai sottoposti ad alcuna intimidazione". Si riferiva in particolare alle accuse giunte da tre giornaliste che hanno denunciato di essere state attaccate da agenti durante una manifestazione.



Shtayeh, secondo la Wafa, ha promesso che episodi del genere non si ripeteranno ma ha anche fatto appello al rispetto del lavoro dei servizi di sicurezza "che hanno il compito di proteggere il popolo in condizioni difficili e complesse". (ANSAmed).