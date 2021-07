Macron, Italia-Francia unite su Libia, frizioni alle spalle Accoglie Mattarella a Parigi, noi insieme per solidarietà Europa

(ANSAmed) - PARIGI, 05 LUG - Sulla Libia "ci sono state frizioni che penso facciano parte del passato. Italia e Francia "lavorano in modo stretto" e ci sono "risultati": lo ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron, nel corso del colloquio all'Eliseo con il presidente della Repubblica Sergio Mattarella.



Macron si è detto, inoltre, "molto riconoscente" nei confronti dell' l'Italia per il contributo del nostro Paese alla forza antiterrorismo Takuba nel Sahel. "La Francia accoglie un amico e una grande personalità" ha detto il presidente francese, Emmanuel Macron parlando all'Eliseo al fianco del presidente Sergio Mattarella al termine del loro incontro.



"Non abbiamo mai smesso di parlare e di lavorare insieme", ha sottolineato Macron parlando delle difficoltà della pandemia, in cui "Italia e Francia si sono trovate di fronte alla stessa situazione a 10 giorni di distanza".



Con il presidente Mattarella c'è stato un pieno "coordinamento sulla solidarietà europea", ha detto il ancora Macron. "L'anno scorso, in particolare dall'estate 2020 - ha detto Macron - abbiamo avuto insieme una volontà forte di costruire un'ambizione europea condivisa".



Il presidente francese ha spiegato che "abbiamo deciso di procedere con il Trattato bilaterale di cooperazione rafforzata, il trattato del Quirinale, che permetterà di consolidare la nostra relazione". Il trattato - ha precisato Macron - "permetterà di offrire ai popoli e ai giovani vere prospettive e consentirà che i giovani si impegnino in insieme in un servizio civile franco-italiano". (ANSAmed).