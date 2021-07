Israele: battuta di arresto per il governo Bennett Senza maggioranza alla Knesset per una legge controversa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 LUG - In Israele, prima battuta di arresto per il governo di Naftali Bennett, entrato in carica il mese scorso. La proroga di una legge controversa - che per motivi di sicurezza impedisce l'estensione automatica della cittadinanza di Israele a palestinesi sposati con cittadini israeliani - non ha raccolto la maggioranza necessaria.



Al termine di un dibattito protrattosi per la notte intera, che ha visto una mobilitazione generale dell'opposizione, il voto si è concluso con un pareggio: 59 voti a favore e 59 contro. La proroga della legge non è stata dunque approvata, cosa che ha creato un forte senso di delusione fra i ministri del governo Bennett. (ANSAmed).