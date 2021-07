Spagna: ok del Cdm a nuova legge contro le violenze sessuali Governo: cambiare mentalità, al centro il consenso delle donne

(ANSAmed) - MADRID, 06 LUG - Il governo spagnolo ha approvato in Consiglio dei Ministri una proposta di legge che prevede la riforma del codice penale nella parte che riguarda i reati contro la libertà sessuale: come riportano i media iberici, per la prima volta viene introdotta una definizione di "consenso espresso" nei rapporti sessuali, per la quale ogni rapporto in cui manchi questo consenso dovrà essere considerato "violenza sessuale", mentre viene eliminato il concetto di "abuso".



Secondo il testo dell'iniziativa legislativa, ripreso dai media iberici, l'espressione del consenso sarà considerata solo nei casi in cui verrà manifestata "attraverso atti che, a seconda delle circostanze, palesino in modo chiaro la volontà della persona".



In base a questi criteri, verrà ampliato lo spettro di situazioni che dovranno essere interpretate dalla giustizia come reati di stupro, per esempio abolendo la necessità che venga provato l'uso della violenza o dell'intimidazione ai danni della vittima. "Dobbiamo trasformare la cultura sessuale, mettendo al centro il consenso delle donne", ha affermato in conferenza stampa la portavoce del governo, María Jesús Montero. "L'aspetto che vogliamo trasmettere dal Governo è che se non vuoi, non devi partecipare a nessun atto sessuale", ha aggiunto.



Un altro concetto introdotto nella proposta di legge, secondo quanto reso noto dal governo, è quello per cui le violenze sessuali commesse sulle donne devono essere considerate come casi di violenza di genere. Inoltre, viene delineato il reato di stalking o di intimidazioni commesse in spazi pubblici.



