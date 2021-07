Catalogna: Puigdemont e Junqueras si rivedono dopo 4 anni Incontro in Belgio per i due leader indipendentisti

(ANSAmed) - MADRID, 07 LUG - Carles Puigdemont e Oriol Junqueras — rispettivamente ex presidente regionale catalano e il suo vice — si sono incontrati a Waterloo, in Belgio, Paese dove il primo si è stabilito nel 2017. Lo si apprende dai media iberici.



Per i due leader indipendentisti si tratta del primo faccia a faccia di persona in quasi quattro anni: Puigdemont ha infatti lasciato la Spagna a ottobre 2017 per sfuggire alla giustizia spagnola, che lo considera coinvolto nel tentativo di secessione della Catalogna di quell'anno. Per lo stesso motivo, invece, Junqueras è stato incarcerato e poi condannato a 13 anni in patria. Due settimane fa è uscito di prigione grazie all'indulto concessogli dal governo spagnolo.



Secondo El País, l'incontro rappresenta "un primo passo indispensabile" per permettere ai due leader di riavvicinarsi dopo un periodo di allontanamento e diffidenza reciproca.



In Catalogna attualmente governa una coalizione formata dai partiti a cui appartengono Junqueras e Puigdemont, ossia Esquerra Republicana e Junts per Catalunya, rispettivamente.



(ANSAmed).