Mo: Muore a Damasco Jibril, storico leader palestinese Fondatore movimento Fplp-Cg, da sempre nell'orbita della Siria

(ANSAmed) - BEIRUT, 07 LUG - E' morto oggi in un ospedale di Damasco in Siria all'età di 83 anni Ahmad Jibril, il fondatore e leader del Fronte popolare per la liberazione della Palestina - Comando Generale (Fplp-Cg).



Malato da tempo e da tre anni lontano dai riflettori in una residenza sulla costa siriana nella regione di Tartus, Jibril è stato a lungo uno dei leader del fronte filo-iraniano della 'resistenza' contro Israele. Analisti mediorientali sottolineano come il Fplp-Cg sia stato infatti per decenni uno strumento armato e politico gestito prima da Damasco e poi da Teheran.



Nato a Yazur, vicino alla città palestinese di Giaffa, nel 1938, da giovanissimo Jibril si trasferisce assieme alla famiglia a Damasco. Serve nell'esercito regolare siriano e tra la fine degli anni '50 e i primi anni '60 fonda il Fronte popolare per la Palestina. Nel 1967 fonda assieme a George Habash il Fronte popolare per la liberazione della Palestina ma l'anno dopo esce dal gruppo e crea il Fplp-Cg, rimasto sempre nell'orbita siriana.



Con lo scoppio delle proteste popolari in Siria nel 2011 e con la conseguente repressione armata da parte del governo di Damasco, Jibril e gran parte della struttura del Fplp-Cg si schiera a fianco del potere siriano incarnato dalla famiglia Assad. L'ultima sua apparizione nei media risale al 2017, intervistato dalla tv panaraba filo-iraniana al Mayadin, in cui esalta il ruolo della Repubblica islamica nella lotta a Israele.



