Migranti: ong, 'Italia revochi aiuti a guardia costiera Libia'

(ANSAmed) - ROMA, 08 LUG - "L'Italia abbandoni le politiche di deterrenza e contenimento e si concentri piuttosto sulla salvaguardia e protezione di uomini donne e bambini nel rispetto dei loro diritti umani". È quanto hanno chiesto in merito al trattamento dei migranti le organizzazioni ActionAid, Amnesty International e Medici Senza Frontiere, ieri in audizione alle commissioni congiunte esteri e difesa di Camera e Senato. "Gravi i profili di criticità - affermano le tre organizzazioni in un comunicato congiunto - riscontrati nel Decreto Missioni, varato dal governo, che conferma per il quinto anno consecutivo il supporto alla Guardia Costiera Libica e all'Amministrazione Generale per la Sicurezza Costiera" "Se il Parlamento approverà il rinnovo, l'Italia non solo continuerà a finanziare e sostenere l'attività di intercettazione in mare e lo sbarco nei porti libici di rifugiati e migranti, ma aumenterà i fondi per queste attività con 500 mila euro in più rispetto al 2020", affermano ancora le organizzazioni. "Crescono - aggiungono - anche i finanziamenti per le missioni Irini e Mare Sicuro, che prevedono azioni a sostegno delle forze libiche, con un aumento rispettivamente di circa 15 e 17 milioni rispetto al 2020. Viene inoltre prorogato il dispiegamento di una nave italiana a Tripoli, a supporto delle forze navali libiche".



"Sollecitiamo il Parlamento - si afferma ancora nel comunicato - a revocare qualsiasi sostegno alla Guardia Costiera Libica e alla Amministrazione Generale per la Sicurezza Costiera, condizionando qualsiasi intesa all'adozione da parte libica di concrete misure a garanzia dei diritti di rifugiati e migranti, compreso l'impegno a sbarcare persone soccorse in mare in un porto sicuro, che non può essere in Libia". (ANSAmed).