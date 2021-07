Turchia: sondaggio, Erdogan in minoranza tra 'generazione Z' Consensi in calo, tra i nuovi elettori di 18-24 anni è al 36%

(ANSAmed) - ISTANBUL, 08 LUG - Continua a calare in Turchia secondo i sondaggi il consenso del presidente Recep Tayyip Erdogan e della coalizione che lo sostiene. Una nuova indagine dell'istituto di ricerca MetroPoll, che già negli ultimi mesi aveva segnalato un declino dell'appoggio al governo in carica, afferma che il sostegno all'attuale leader di Ankara è minoritario tra i giovani che si recheranno per la prima volta alle urne alle prossime elezioni presidenziali e legislative, in programma tra due anni.



Stando al sondaggio, il 44,1% di chi non ha mai votato nella fascia di età tra i 18 e i 24 anni darebbe oggi la sua preferenza all'Alleanza della Nazione (Millet Ittifak) dei partiti di opposizione, mentre l'Alleanza del Popolo (Cumhur Ittifak) di Erdogan si ferma al 36,2%. Alta resta comunque la percentuale degli indecisi nella cosiddetta 'generazione Z', che sfiora il 20%.



Secondo un altro sondaggio dello stesso istituto, inoltre, il tasso di approvazione personale di Erdogan alla fine di giugno è del 47,1%, in leggera risalita ma comunque inferiore a quello di chi non lo voterebbe (il 48,6%). (ANSAmed).