Ocean Viking ad Augusta. Ue, pronti a ricollocare i migranti Bruxelles, bene Italia su porto sicuro per i 572 a bordo nave

(ANSAmed) - ROMA, 09 LUG - L'Italia ha deciso di assegnare il porto di Augusta, in Sicilia alla nave Ocean Viking della Ong Sos Mediterranee che ha a bordo 572 migranti salvati in diversi interventi di soccorso nei giorni scorsi al largo della Libia. La decisione è stata salutata dall'Unione europea: "Diamo il benvenuto alla decisione dell'Italia di assegnare un porto sicuro alla Ocean Viking. La Commissione europea è pronta a coordinare i ricollocamenti volontari" dei migranti a bordo "verso altri Stati membri, e chiediamo a tutti i Paesi Ue di partecipare allo sforzo, in uno spirito di solidarietà e responsabilità condivisa per gestire la migrazione in Europa". Così un portavoce dell'esecutivo comunitario da Bruxelles a una domanda.



"Non abbiamo ricevuto la richiesta di coordinare i ricollocamenti per i migranti a bordo di questa nave, ma siamo pronti a dare sostegno non appena sarà richiesto", ha poi chiarito. (ANSAmed).