Turchia prepara perforazioni Mediterraneo orientakle

ISTANBUL - La compagnia petrolifera statale turca Tpao ha presentato una formale richiesta per ottenere licenze di esplorazione energetica nel Mediterraneo orientale, dove da tempo Ankara conduce controverse attività di ricerca di idrocarburi in aree contese in particolare con Cipro e la Grecia.



Le licenze per la ricerca di greggio riguardano tre zone offshore, in acque territoriali turche, al largo della località costiera di Silifke, nella provincia meridionale di Mersin. Lo rende noto sulla Gazzetta ufficiale il ministero dell'Energia di Ankara.



La richiesta è stata formalizzata una settimana dopo che il presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, ha ribadito l'intenzione del suo governo di proseguire le attività di esplorazione nel Mediterraneo.