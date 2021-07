Israele, inaugurata l'ambasciata degli Emirati Arabi Uniti

TEL AVIV - Alla presenza del capo dello Stato israeliano Isaac Herzog, gli Emirati Arabi Uniti hanno aperto oggi la propria ambasciata nello Stato ebraico, all'interno di un edificio che ospita anche la Borsa di Tel Aviv. L'ambasciatore degli Emirati, Mohammad Al Khajah, ha rilevato con compiacimento che, nel contesto degli Accordi di Abramo, dieci mesi fa il suo Paese ha allacciato con Israele relazioni diplomatiche "in una visione di dignità, di prosperità e di pace per entrambi i popoli". "Questo - ha aggiunto - è solo l'inizio. Siamo due Nazioni votate alle innovazioni, cosa che risulta promettente per la nostra prosperità".



Herzog ha replicato che l'apertura dell'ambasciata "rappresenta un passo importante per l'intero Medio Oriente".