Erdogan caccia rettore Bosforo dopo proteste studenti

ISTANBUL - Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha sollevato dall'incarico il contestato rettore della prestigiosa Università del Bosforo di Istanbul, nominato dallo stesso capo dello Stato lo scorso 2 gennaio e da allora oggetto di costanti proteste da parte di studenti e professori dell'ateneo. La decisione a sorpresa, giunta con un decreto pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale, non è accompagnata dalla nomina di un sostituto.



L'allontanamento del rettore viene celebrato in queste ore sui social media da decine di migliaia di utenti come una "vittoria della resistenza" studentesca. Le proteste riguardavano sia la nomina presidenziale del capo dell'ateneo, introdotta dopo il fallito golpe di 5 anni fa e ritenuta una minaccia all'autonomia accademica, sia il profilo personale del professor Bulu, ritenuto non qualificato per la carica e accusato di partigianeria per i suoi legami con l'Akp di Erdogan, per cui è stato anche candidato come deputato.



Le continue manifestazioni studentesche sono state in diverse occasioni represse con la forza dalla polizia, con l'arresto di decine di studenti, mentre i docenti hanno condotto per mesi una forma di protesta silenziosa all'interno del campus dell'università, restando a lungo in piedi immobili, come accadeva durante le proteste di Gezi Park del 2013 a Istanbul.