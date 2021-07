ANSAmed - Agenda settimanale dal 26 luglio al 1mo agosto

(ANSAmed) - ROMA, 23 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 26 luglio al 1mo agosto: LUNEDI' 26 LUGLIO RABAT - Visita del capo della diplomazia israeliana Yaïr Lapid.



BEIRUT - Consultazioni parlamentari per la nomina del nuovo Primo Ministro.



MARTED 27 LUGLIO ATENE - Visita del presidente cipriota Nikos Anastasiades.



MUSCAT - Visita dell'assistente del Segretario di Stato americano Wendy Sherman.



MERCOLEDI' 28 LUGLIO ATENE - Riunione tripartita Grecia, Cipro, Giordania.



GIOVEDI' 29 LUGLIO ROMA - Riunione dei Ministri della Cultura del G20 (fino al 30).



VENERDI' 30 LUGLIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale contro la tratta di esseri umani.



BARCELLONA - Ripristino del coprifuoco in Catalogna contro il Covid-19.



SABATO 31 LUGLIO TUNISIA - Scadenza per la proroga del coprifuoco.



DOMENICA 1 AGOSTO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).