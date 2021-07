Libano: Aoun nomina Mikati premier incaricato

BEIRUT - Il presidente libanese Michel Aoun ha conferito all'ex primo ministro Najib Mikati l'incarico di formare un nuovo governo, dopo il fallimento dei suoi due predecessori nell'istituire un gabinetto che dovrebbe creare riforme per far uscire il Libano dalla grave e profonda crisi socio-economica in cui è sprofondato. Durante le consultazioni parlamentari vincolanti guidate dal presidente Aoun, Mikati, già due volte premier, l'ultima volta al potere nel 2014, ha ricevuto il sostegno di 72 parlamentari, mentre altri 42 deputati si sono astenuti. Il 15 luglio, Saad Hariri ha gettato la spugna dopo la sua incapacità di formare un governo, nove mesi dopo la sua nomina a premier incaricato.