Macron assicura alla Polinesia, 'verità su test nucleari' 'La Francia ha un debito verso di voi'

(ANSAmed) - PAPEETE, 28 LUG - Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto "verità" e "trasparenza" sui test nucleari effettuati dalla Francia in Polinesia dal 1966 al 1996. "Abbiamo un debito verso di voi", ha detto il presidente che si trova in visita dell'arcipelago chiedendo un "risarcimento migliore per le vittime".



Senza chiedere scusa, come invece auspicato dalle autorità polinesiane nei giorni scorsi, Macron ha affermato che la Francia ha un "debito" nei confronti della Polinesia per aver realizzato circa 200 test nucleari nel Pacifico in 30 anni.



Nell'ultimo giorno della sua visita a Papeete il presidente francese ha inoltre riconosciuto che questo dossier sensibile ha logorato la "fiducia" tra i due Paesi. (ANSAmed).