Migranti: Lamorgese, contatti con Tunisia per frenare flussi

ROMA - "Nonostante il difficile scenario in Tunisia sto mantenendo anche ora contatti diretti con le autorità di quel Paese per la prevenzione ed il contrasto dei flussi migratori irregolari". Lo ha detto la ministra dell'Interno, Luciana Lamorgese, rispondendo al question time alla Camera.

"Gli ultimi avvenimenti e la grave crisi politica in Tunisia - ha spiegato Lamorgese - dimostrano l'estrema fragilità degli assetti istituzionali nordafricani e l'oggettiva difficoltà di porre a regime misure efficaci di contenimento che possono essere perseguite solo con il consenso e la collaborazione dei Governi di quei Paesi".

L'Italia, ha assicurato il ministro, "è fortemente impegnata sia in Europa che a livello bilaterale per sollecitare iniziative politiche in grado di incidere sulle dinamiche migratorie ed abbiamo manifestato perplessità sulle proposte europee in merito al patto migrazione, chiedendo il bilanciamento tra responsabilità e solidarietà".