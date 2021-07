Tunisia: politologo, società civile veglia su periodo crisi

(ANSAmed) - TUNISI, 29 LUG - Sottolinea la grande forza della società civile in Tunisia, in contrapposizione ai superpoteri del presidente Saied, il politologo tunisino Hatem Mrad in un'intervista al quotidiano francofono La Presse.



Alla domanda se via sia pericolo nel trovarsi di fronte ad un super presidente dai poteri smisurati, Mrad ricorda che il ruolo non indifferente dell'opinione pubblica del Paese. "Non bisogna dimenticare - dice Mrad - che dopo la rivoluzione, per un periodo non c'è stato il Parlamento ma la società civile era là a vegliare. Essa ha rappresentato con le donne, i giovani e le Ong un potere costituente al momento delle manifestazioni contro l'ineguaglianza nei confronti delle donne, contro la Sharia come fonte di diritto della Costituzione del 2014 e ancora contro il progetto del Consiglio superiore islamico.



Prima delle elezioni del 2011, è stata la società civile a guidare l'agenda politica della Tunisia".



"La sospensione del Parlamento - aggiunge Mrad - rafforza in qualche modo, a mio avviso, la pressione e il ruolo giocato dalla società civile". la sua vigilanza si deve rafforzare ora ancor di più, in particolare perché il presidente monopolizza su di sé tutti i poteri, anche quello "costituente", che gli consente di creare nuove regole", conclude il politologo.



