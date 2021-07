ANSAmed - Agenda settimanale dal 2 all'8 agosto

(ANSA) - ROMA, 30 LUG - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 2 all'8 agosto: LUNEDI' 2 AGOSTO IL CAIRO - Oms, conferenza stampa nel Mediterraneo orientale.



MARTEDI' 3 AGOSTO BEIRUT - Pubblicazione di un rapporto di Human Rights Watch sull'indagine sull'esplosione del porto.



BEIRUT - Visita della vice direttrice dell'Unesco per l'istruzione, Stefania Giannini, per monitorare i lavori di ripristino delle scuole e delle aule dell'Università libanese che l'Unesco si è impegnata a garantire.



MERCOLEDI' 4 AGOSTO BEIRUT - Primo anniversario dell'esplosione nel porto.



PARIGI - Conferenza internazionale sugli aiuti al Libano, a un anno dall'esplosione del porto di Beirut.



GIOVEDI' 5 AGOSTO ATENE - Al via l'Athens Photo World TRIESTE - G20, riunione dei ministri dell'Innovazione e della Ricerca.



VENERDI' 6 AGOSTO Nulla da segnalare SABATO 7 AGOSTO Nulla da segnalare DOMENICA 8 AGOSTO Nulla da segnalare (ANSAmed).