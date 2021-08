Israele: governo approva prima finanziaria dopo tre anni La crisi politica l'aveva impedita dal 2018

(ANSAmed) - TEL AVIV, 02 AGO - Dopo lunghe consultazioni notturne, il governo di Naftali Bennett ha approvato oggi la finanziaria per gli anni 2021-22. L'ultima era stata approvata dalla Knesset nel 2018, dopo di che la lunga crisi politica che ha paralizzato il Paese aveva impedito la approvazione di quelle successive.



"Si tratta di un test importante per il nostro nuovo governo" ha detto Bennett, che è entrato in carica a giugno.



"Dopo tre anni di ristagno, Israele torna a lavorare". "Oggi - ha aggiunto - abbiamo elaborato un bilancio coraggioso, basato sulla concorrenza, un bilancio concepito per sostenere i più deboli e concentrato sul futuro dei nostri figli".



Le riforme approvate, secondo il ministro della finanze Avigdor Lieberman, abbasseranno il costo della vita. "Abbiamo investito molto nelle infrastrutture, nei trasporti, nella edilizia, e ridotta la burocrazia".



Finanziamenti speciali andranno alla minoranza araba. Altri fondi addizionali sono destinati al ministero della sanità e la ministero dei trasporti, per snellire il traffico stradale.



Il bilancio dovrà essere essere discusso alla Knesset e approvato in terza lettura entro il 4 novembre. (ANSAmed).