Libia: Di Maio a Bengasi, colloquio con Haftar Dopo la tappa a Tripoli, e prima di trasferirsi a Tobruk

(ANSAmed) - ROMA, 02 AGO - Il ministro degli Esteri Luigi Di Maio, nella tappa a Bengasi della sua missione in Libia, ha avuto un incontro bilaterale con il generale Khalifa Al-Haftar.



Il faccia a faccia, secondo quanto si apprende, è avvenuto prima di una cerimonia per la riattivazione del Consolato Generale d'Italia nella città della Cirenaica.



Di Maio ora è atteso a Tobruk per l'ultima parte della missione, iniziata questa mattina a Tripoli. (ANSAmed).