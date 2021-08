Spagna: primo bilaterale Stato-Catalogna dal 2018 È uno dei primi passi decisi per ristabilire il dialogo politico

(ANSAmed) - MADRID, 02 AGO - È previsto oggi una prima riunione dal 2018 della commissione bilaterale tra lo Stato spagnolo e la regione della Catalogna. Si tratta di uno dei punti su cui il premier socialista Pedro Sánchez e il leader catalano Pere Aragonès, un indipendentista, si sono messi d'accordo per provare a ristabilire il dialogo tra i due governi dopo diversi anni segnati da un aspro conflitto politico e istituzionale.



Questa commissione bilaterale è prevista dalla Costituzione spagnola, che ne stabilisce come funzione principale quella di determinare le competenze statali e regionali nel caso della Catalogna e stabilire "meccanismi di collaborazione nelle rispettive politiche pubbliche". La riunione odierna avverrà a Madrid e sarà presieduta dalla ministra delle Politiche Territoriali, Isabel Rodríguez García, con la presenza di diversi esponenti di entrambi i governi.



Secondo i media iberici, verranno affrontate questioni irrisolte da tempo per quanto riguarda cessioni di competenze dallo Stato alla regione su svariati ambiti, come educazione e trasporti. Ma con tutta probabilità non si discuterà in questa sede degli argomenti più spinosi, ovvero il riconoscimento del diritto all'autodeterminazione della Catalogna e dell'amnistia per i separatisti coinvolti in case giudiziarie aperte, aspetti rivendicati dall'attuale governo regionale.



Diversi analisti dubitano che la commissione bilaterale possa risultare decisiva per una vera svolta, mentre la principale formazione dell'opposizione, il Partito Popolare, teme che i due governi stiano portando avanti trattative "segrete", secondo dichiarazioni del portavoce Pablo Montensinos alla radio pubblica spagnola. Venerdì scorso Aragonès non ha partecipato a un atteso vertice tra Sánchez e i presidenti delle regioni spagnole. (ANSAmed).