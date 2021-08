Tunisia: Saied, 'colpiremo chi vuol ripetere scenario 2011' Nega timori ritorno caos terrorismo e emigrazione incontrollata

(ANSAmed) - TUNISI, 02 AGO - Il presidente della Tunisia Kais Saied, che una settimana fa ha sospeso per 30 giorni i lavori del Parlamento ed estromesso il premier, ha dichiarato che "esistono ancora tentativi di danneggiare il Paese e sfruttare la povertà e la miseria ai danni dei cittadini". Secondo Saied, ci sarebbero "manovre di alcune parti", che il presidente non ha nominato, per fare in modo che si ripeta lo scenario dei flussi migratori verso l'Italia e l'Europa dopo la cacciata di Ben Ali nel 2011, finalizzate, a suo dire, a minare i rapporti con l'Italia e l'Europa. "Contro costoro verranno prese immediatamente le misure necessarie", ha ammonito Saied.



Il riferimento è a un'intervista rilasciata dal presidente del Parlamento e leader di Ennahdha, Rached Ghannouchi, al 'Corriere della Sera', nella quale ha paventato un ritorno al caos e al terrorismo, con un aumento dei tentativi di emigrazione illegale, se il presidente Saied non riconsidera le sue decisioni. La Tunisia e l'Unione Europea, in particolare l'Italia, sono sulla stessa barca e tutti ne risentiranno, ha affermato Ghannouchi, se la democrazia non verrà ripristinata al più presto in Tunisia. Oltre 500.000 giovani tunisini cercherebbero di lasciare il Paese in un breve periodo di tempo, ha affermato. Saied ha detto ieri, parlando al nuovo titolare del ministro dell'Interno, Ridha Gharsallaoui che "queste pratiche mirano a minare lo Stato e a mettere a repentaglio il nuovo processo in corso, piuttosto che trovare soluzioni alla povertà". "Lo Stato non è un bottino, ma appartiene a tutti i tunisini", ha inoltre affermato il presidente. "Li ho avvertiti ripetutamente ma invano, oggi bisogna prendere provvedimenti contro di loro", ha aggiunto Saied, come riporta l'agenzia tunisina Tap. (ANSAmed).