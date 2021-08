Spagna: Sánchez, dati sull'impiego 'notizia straordinaria' A luglio calo storico del numero dei disoccupati

(ANSAmed) - ROMA, 03 AGO - I nuovi dati sul mercato del lavoro in Spagna — che segnalano un calo record mensile dei disoccupati con 197.841 persone senza lavoro in meno (-5,47% rispetto a maggio) — rappresentano una "notizia straordinaria" e mostrano come il Paese stia "recuperando e consolidando la crescita economica sulla quale il governo, aziende, sindacati e istituzioni stanno lavorando". È il commento alle nuove statistiche sull'impiego del premier Pedro Sánchez, che ha parlato ai media dopo una riunione con il re Felipe VI a Maiorca. (ANSAmed).