Tunisia, presidente Saied invita cittadini a vaccinarsi 'Virus sta perdendo terreno grazie a medici e aiuti Paesi amici'

(ANSAmed) - TUNISI, 06 AGO - Il presidente tunisino, Kais Saïed, in un video pubblicato dalla stessa presidenza, ha fatto un appello ai cittadini a vaccinarsi, in particolare in occasione della giornata "porte aperte" di domenica 8 agosto.



"Il coronavirus sta perdendo terreno grazie agli sforzi dei medici e del personale sanitario e dei paesi stranieri che hanno aiutato la Tunisia durante l'epidemia", ha affermato il presidente. Oggi, grazie agli sforzi fatti e con l'aiuto dei Paesi amici, i vaccini ci sono e anche l'ossigeno", ha detto ancora Saied aggiungendo polemicamente che "alcuni hanno trasformato questa crisi in un business". Intanto negli ultimi giorni la campagna vaccinale contro il Covid, dopo gli aiuti ricevuti da vari Paesi del mondo, tra cui in primis l'Italia con un milione e mezzo di dosi inviate a Tunisi, ha subito un'accelerazione. Secondo il ministero della Salute sono 1.343.678 le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.



Oltre 3 milioni coloro che hanno ricevuto almeno una dose e più di 4 milioni gli iscritti alla piattaforma di vaccinazione Evax.



Numeri ancora relativamente bassi per un Paese che conta quasi 12 milioni di abitanti. (ANSAmed).