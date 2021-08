Francia, terza dose da metà settembre per fragili

PARIGI - La Francia comincerà a somministrare la terza dose dei vaccini anti-Covid alla "popolazione a rischio" a partire dalla metà di settembre. Lo ha annunciato oggi il portavoce del governo Gabriel Attal dopo una riunione del Consiglio dei ministri.



Per frenare l'avanzata del coronavirus in Francia è stato inoltre deciso che i controlli alle frontiere, "già particolarmente duri", diventeranno nei prossimi giorni "ancora più drastici". In particolare "il 100% dei viaggiatori provenienti da Paesi a rischio sarà sottoposto a test antigenici", ha precisato Attal secondo quanto riporta Le Figaro.