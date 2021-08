Israele: altre 1.956 case in insediamenti Cisgiordania

TEL AVIV - Israele si appresta ad approvare piani per la costruzione di 1.956 case nell'Area C della Cisgiordania e anche di 863 unità abitative per palestinesi nella stessa zona. Lo ha fatto sapere - citando il Ministero della Difesa - l'ong israeliana 'Peace Now' secondo cui la decisione finale sarà presa in due riunioni in programma la prossima settimana. 'Peace Now' ha sottolineato che "solo" nel 2020 Israele ha approvato piani per 12.159 case nelle colonie contro 253 per i palestinesi.



"L'approvazione di migliaia di case nelle colonie - ha denunciato 'Peace Now' - danneggia gli interessi israeliani e le possibilità di raggiungere la pace". A giudizio dell'ong l'approvazione "di una manciata di piani per i palestinesi ha il solo scopo di cercare di ridurre le critiche al governo e di far piacere all'amministrazione Usa da parte del premier Naftali Bennett una cui visita a Washington è prevista nelle prossime settimane".

Presidenza Abu Mazen, nuove case sono violazione Oslo

TEL AVIV - La presidenza palestinese di Abu Mazen ha condannato l'annuncio della costruzione da parte di Israele di circa 2.000 case negli insediamenti ebraici in Cisgiordania come "una chiara violazione degli Accordi di Oslo". "Inoltre - ha aggiunto citata dalla Wafa - è una violazione di tutte le risoluzioni di legittimità internazionale". "La decisione israeliana - ha sottolineato - contraddice la chiara posizione espressa dal presidente Biden nel colloquio telefonico con Abu Mazen in quale ha affermato il rigetto da parte degli Usa degli insediamenti e delle misure unilaterali".