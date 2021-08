Tunisia: il presidente Saied caccia un altro governatore

TUNISI - Il presidente tunisino Kais Saied ha licenziato con decreto il governatore di Biserta, Mohamed Gouider, nominando al suo posto Samir Abdellaoui.



Secondo alcune fonti locali Abdellaoui è un laureato in legge di 41 anni, sconosciuto al grande pubblico ma impegnato da sempre nel sociale e nei movimenti di base. Questo provvedimento giunge dopo le numerose estromissioni decise da Saied, che il 25 luglio scorso ha licenziato il premier, sospeso i lavori del Parlamento per 30 giorni e revocato l'immunità ai deputati.



Oltre ad una ventina di alti funzionari di governo, il presidente tunisino ha silurato il ministro della Difesa, Brahim Berteji, la ministra della Giustizia, Hasna Ben Slimane, il direttore dei servizi del Ministero dell'Interno, i ministri delle Tecnologie e della Comunicazione, Mohamed Fadhel Kraiem, dell'Economia, delle Finanze e del Sostegno all'investimento, Ali Kooli, l'ambasciatore della Tunisia negli Stati Uniti, Nejmeddine Lakhal e il governatore di Sfax, Anis Oueslati. Stessa sorte è toccata anche ai governatori di Monastir, Medenine, e Zaghouan.



E' di queste ore intanto la notizia dell'emissione da parte della magistratura di 14 mandati di custodia cautelare in carcere e 3 avvisi di ricerca per un caso di sospetta corruzione nel settore dei fosfati, nel sud del Paese.