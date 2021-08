Covid: da oggi nuove restrizioni in Israele

TEL AVIV - Entrano in vigore da oggi in Israele - a tre settimane dall'inizio delle festività - le nuove restrizioni imposte dal governo a fronte dell'aumento dei casi dovuti alla variante Delta. Tra queste, ulteriori limiti alle presenze agli eventi e reintroduzione del distanziamento sociale nelle imprese. Le riunioni private sono limitate a 100 persone all'aperto e 50 persone al chiuso, mentre nelle sedi degli eventi il limite è di 500 persone all'aperto e 400 al chiuso. Inoltre, nessun evento può superare la capacità del 75% di capienza del luogo. Le mascherine sono obbligatorie in tutti gli spazi al chiuso (tranne che nella propria residenza) e anche nelle riunioni all'aperto con almeno 100 persone. Esteso anche l'obbligo di Green pass (che si applica a vaccinati, guariti o con test negativo) che da oggi è richiesto anche ai bambini superiori a 3 anni.



In flessione - rispetto al record di ieri che ha segnato oltre 8mila casi - le infezioni: nelle ultime 24 ore secondo il Ministero della Sanità sono state 7.832 a fronte di circa 143.000 tamponi con un tasso del 5,6%. I malati gravi sono 578.



Intanto prosegue a pieno ritmo la vaccinazione con la terza dose che oramai ha superato il milione di persone.