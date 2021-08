Tunisia: presidente Saied vola nei sondaggi Il 94,9% approva sue decisioni e lo voterebbe a nuove elezioni

(ANSAmed) - TUNISI, 18 AGO - Prosegue la "luna di miele" tra il presidente tunisino Kais Saied e l'elettorato: secondo un nuovo sondaggio realizzato da Sigma Conseil per il quotidiano Le Maghreb, il 94,9% dei tunisini (contro l'87% dell'indagine precedente) è favorevole alle decisioni di Saied, che il 25 luglio scorso ha licenziato il premier, sospeso i lavori del Parlamento per 30 giorni e revocato l'immunità ai deputati.



Oltre quota 90 anche la percentuale dei cittadini che voterebbe per l'attuale inquilino del Palazzo di Cartagine (il 91,9%), anche se il 23,9% di coloro che hanno partecipato al sondaggio non ha risposto a questa domanda. Se si dovesse poi andare ad elezioni parlamentari anticipate il primo partito, secondo il sondaggio sulle intenzioni di voto, sarebbe il Partito Destouriano libero (Pdl), guidato dalla "pasionaria" Abir Moussi, seguito da un non meglio definito "partito" di Kais Saied, con il 20,1% delle preferenze, dall'islamico Ennahdha (11%), dal modernista Qalb Tounes (8%) e dalla Corrente Democratica (5,9%).



Infine, il 77,1% degli intervistati pensa che la Tunisia sia attualmente sulla strada giusta.(ANSAmed). (ANSA).