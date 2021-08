Tunisia: presidente Saied, Governo nei prossimi giorni 'Non tornerò indietro, nessuna pressione dall'esterno'

(ANSA) - TUNISI, 20 AGO - "Si parla di un colpo di Stato e dell'assenza di un Governo. Ci sarà invece un Governo e la sua composizione sarà annunciata nei prossimi giorni. Lo Stato è mantenuto e le sue istituzioni continuano a funzionare grazie ai patrioti tunisini". Lo ha detto il presidente tunisino Kais Saied, in occasione di un incontro con i ministri degli Affari sociali, Mohamed Trabelsi, e delle Finanze, Sihem Boughdiri Nemsia, il cui video è stato pubblicato dalla presidenza stessa.



"Chi parla di road map, riferendosi alle parole di alcune parti straniere, non ha che da cercare nei libri di geografia.



La mia unica tabella di marcia si rifà a quella tracciata dal popolo tunisino", ha puntualizzato Saied, che il 25 luglio scorso applicando l'art. 80 della Costituzione ha licenziato il premier e sospeso il Parlamento per 30 giorni, revocando l'immunità ai deputati. Il presidente tunisino ha aggiunto che, contrariamente a quanto alcuni sostengono, le sue decisioni sono indipendenti. "Prendo le mie decisioni, da solo, secondo le mie convinzioni e non per servire gli interessi di nessuno, come vogliono far intendere alcuni. Non accetto alcuna interferenza e rispondo solo alle aspirazioni dei tunisini. Le mie decisioni seguono solo il percorso che ho tracciato sin dalle elezioni, e molto prima". Saied ha anche affrontato il tema della giustizia, sottolineando che le sue decisioni non interferiscono con il corso della giustizia, però resta necessario "processare chi ha derubato i tunisini". Saied ha assicurato "che non si tornerà indietro e che non risponderà a nessuna pressione" e ribadito che la giustizia farà il suo corso e che la legge sarà applicata a tutti. (ANSA).