Afghanistan: Turchia, non diventeremo hub rifugiati

(ANSA) - ROMA, 23 AGO - La Turchia nega di aver ricevuto richieste da altri Paesi per la creazione di un hub per la prima accoglienza dei richiedenti asilo afghani nel suo territorio. Lo afferma in una nota il ministero degli Esteri di Ankara, facendo riferimento ad alcune indiscrezioni circolate sui media britannici, che indicavano anche il Pakistan tra i Paesi coinvolti in questa possibile iniziativa. "Se dovessimo ricevere una richiesta di questo tipo, non la accetteremmo", sottolinea ancora la Turchia.



Nei giorni scorsi, il presidente Recep Tayyip Erdogan ha più volte ribadito che il suo Paese non intende farsi carico di una eventuale ondata di migranti dall'Afghanistan, affermando di non voler diventare "il deposito dell'Ue per i rifugiati". (ANSA).