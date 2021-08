Rabat chiude l'ambasciata ad Algeri

RABAT - L'ultima scusa è stato l'incendio che ha devastato la regione della Kabylia, a nord-est del paese e che ha fatto un centinaio di morti. L’Algeria ritiene che il Marocco finanzi il movimento per l'indipendenza della Kabylia, un movimento considerato terroristico e fuori legge, sospettato - senza prove - di aver appiccato il fuoco. È il detonatore che, martedì 24 agosto, ha scatenato la tempesta diplomatica: Algeri chiude i rapporti, Rabat dice che la decisione è "unilaterale e ingiustificata", poi oggi ha chiuso l’ambasciata ad Algeri.

L'ambasciatore marocchino, Lahcen Abdelkhalek e tutto il suo staff sono stati rimpatriati con un aereo della compagnia di bandiera, Ram, predisposto per lo scopo.

Scambi commerciali ridotti al lumicino, frontiere chiuse dal 1994 e il tema del Sahara occidentale ancora sul tavolo, che ora si teme possa deflagrare. I consolati generali di Oran e Side Belabbès restano aperti, ultimo barlume di comunicazione. Ma tra la Repubblica algerina (44 milioni di abitanti e un Pil da 4.123 dollari per abitante nel 2019) e la monarchia marocchina (36 milioni di abitanti, 3.396 dollari di Pil procapite nel 2019) i rapporti sono tesi da oltre mezzo secolo. La rottura delle relazioni diplomatiche arriva dopo una escalation di tensioni.

Era il 7 marzo del 1976 quando Rabat chiuse le relazioni con Algeri che aveva riconosciuto la Repubblica democratica araba dei Saharawi autoproclamata dagli indipendentisti del Fronte Polisario.

Il nodo centrale tra i due paesi è alla fine sempre quello del Sahara occidentale, un lembo di deserto ricco di fosfati, ex colonia spagnola, contesa tra Marocco e Fronte Polisario, sostenuto dall’Algeria. Nel 2020 il presidente Usa Trump ha riconosciuto la sovranità marocchina sulla regione, mentre per l’Onu il Sahara occidentale resta "territorio non autonomo".