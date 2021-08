Tunisia: EuroMed Rights chiede vigilanza internazionale

TUNISI - EuroMed Rights, rete di 80 organizzazioni per i diritti umani, istituzioni e individui con sede in 30 paesi in Europa e nell'area del Mediterraneo, ha annunciato che resterà vigile sul rispetto dei diritti umani e delle eventuali restrizioni alle libertà che potrà osservare in Tunisia dopo l'estensione delle misure eccezionali da parte del presidente Kais Saied, chiedendo analoga vigilanza a livello internazionale. In una dichiarazione diffusa oggi, l'organizzazione, precedentemente nota come Rete euromediterranea per i diritti umani, afferma che è necessaria un'adeguata vigilanza per garantire che la Tunisia rimanga un faro di democrazia nella regione, ruolo assunto dalle rivolte arabe del 2011. "Altrimenti, i diritti umani, le garanzie costituzionali e la democrazia saranno a rischio in Tunisia", si legge nella nota. EuroMed Rights ritiene inoltre necessario che venga annunciato un "termine chiaro" per la fine dello stato di eccezione e il ritorno allo "stato di diritto e alla democrazia". "Un ritorno al normale funzionamento delle istituzioni statali, basato sulla separazione dei poteri, è tanto più necessario in quanto i cittadini tunisini continuano ad affrontare significative difficoltà economiche, sociali e sanitarie", aggiunge l'organizzazione.



La dichiarazione di EuroMed Rights fa seguito all'annuncio da parte di Saied della proroga "fino a nuovo ordine" della sospensione dei lavori del Parlamento".



"L'istituzione quanto prima della Corte costituzionale è essenziale, che avrebbe permesso di dirimere il dibattito sulla costituzionalità delle recenti decisioni", sottolinea l'organizzazione, che denuncia inoltre la chiusura dei locali dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Inlucc), ribadendo che gli organi costituzionali sono essenziali per la transizione democratica e garanti del rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.