Francia:Macron a Marsiglia per farne 'capitale mediterranea'

PARIGI - Fare di Marsiglia una "capitale del Mediterraneo": questo l'obiettivo della visita di tre giorni che il presidente francese, Emmanuel Macron, effettuerà nella grande città del sud della Francia affacciata sul Mediterraneo. Dall'Istruzione, alla sicurezza, passando per i trasporti, il rinnovamento urbano e l'ambiente, il capo dello Stato intende affrontare, una per una, le diverse "fragilità" di Marsiglia, una delle città più affascinanti ma al tempo stesso problematiche del Paese. Nel grande porto di origini greche, il capo dello Stato presenterà, tra l'altro, un piano d'urgenza di ammodernamento della città per diversi miliardi di euro, a meno di un anno dalle elezioni presidenziali del 2022.