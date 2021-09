Med: Patto di amicizia tra Ventotene, Lampedusa e Creta

PALERMO - Un Patto di Amicizia tra Ventotene, Lampedusa e Creta (Comune di Rethymno), al quale si prepara ad aderire anche Itaca, per dar vita ad una "Rete delle Isole del Mediterraneo": il documento è stato presentato sull'isola delle Pontine nel corso di una manifestazione alla quale hanno partecipato il sindaco di Ventotene, Gerardo Santomauro, e il sindaco di Lampedusa e Linosa, Totò Martello.



"Le nostre isole sono unite da difficoltà simili ma anche da grandi occasioni ed opportunità di sviluppo e crescita comune, insieme saremo più forti", hanno detto Santomauro e Martello sottoscrivendo il Patto di Amicizia nel corso della manifestazione che si è svolta a Ventotene.



"Mettere insieme i Comuni delle isole italiane e greche significa avviare un percorso di Isole Europee del Mediterraneo - hanno aggiunto i due sindaci - che ci permetterà, anche attraverso le opportunità dei progetti comunitari, di sviluppare una serie di azioni su diversi fronti: pensiamo ad esempio alle energie rinnovabili, alle risorse idriche, al turismo, alla tutela e valorizzazione dell'ambiente, al sistema di collegamenti e trasporti, ad iniziative culturali e per la tutela della Memoria Collettiva".



La firma del Patto di Amicizia è avvenuta a margine delle celebrazioni per gli 80 anni del Manifesto di Ventotene, scritto da Altiero Spinelli ed Ernesto Rossi durante gli anni di confino sull'isola dell'arcipelago delle Pontine. "Lampedusa è conosciuta come la 'Porta d'Europa' - hanno concluso i due sindaci - e l'Europa ha le sue radici proprio a Ventotene: il nostro percorso vuole anche sostenere i valori di quel Manifesto, per la difesa dei diritti umani e perché il Mediterraneo possa essere un 'Mare di Pace'".