Libano: prima riunione nuovo governo Miqati a Baabda Comincia l'avventura del tanto atteso esecutivo libanese

(ANSAmed) - BEIRUT, 13 SET - Comincia oggi l'esperienza del tanto atteso governo libanese presieduto da Najib Miqati. E' in corso infatti la prima riunione del governo assieme al capo di Stato Michel Aoun nel palazzo presidenziale di Baabda, sulle colline a est di Beirut.



Prima tappa istituzionale è la redazione della dichiarazione ministeriale con cui il nuovo esecutivo si presenterà nei prossimi giorni di fronte al parlamento per ricevere la formale fiducia.



Da Baabda, il neo-premier Miqati ha ribadito che la priorità del governo, formato dopo 13 mesi di vuoto istituzionale e nel mezzo della più grave crisi economica vissuta dal Libano negli ultimi decenni, è quella di far fronte ai bisogni urgenti della popolazione stremata dalla svalutazione della lira locale, dalla carenza di carburante, elettricità, medicinali, acqua e da una inflazione dei prezzi sempre più insostenibile. (ANSAmed).