Balcani: Ue, von der Leyen in regione dal 28 al 30 settembre (Vedi 'Von der Leyen, entro fine mese...' delle 11.06)

(ANSAmed) - BELGRADO, 15 SET - La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen sarà nei Balcani occidentali dal 28 al 30 settembre, e visiterà tutti i sei Paesi della regione che aspirano a integrarsi nella Ue. Come riferisce l'agenzia serba Tanjug, che cita fonti della commissione, il 28 von der Leyen sarà in Albania e Macedonia del Nord, il giorno successivo visiterà Kosovo e Montenegro, mentre il 30 settembre si recherà in Serbia e Bosnia-Erzegovina. Il giro nella regione precederà di pochi giorni il vertice Ue-Balcani occidentali in programma il 6 ottobre in Slovenia, Paese che detiene la presidenza di turno dell'Unione. (ANSAmed).