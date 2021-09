ANSAmed - Agenda settimanale dal 20 al 26 settembre

(ANSAmed) - ROMA, 17 SET - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 20 al 26 settembre: LUNEDI' 20 SETTEMBRE BEIRUT - Udienza del primo ministro uscente Diab sull'esplosione avvenuta nel porto nell'agosto dello scorso anno.



MARTEDI' 21 SETTEMBRE CITTA' VARIE - Giornata Internazionale della pace.



LIONE - Inaugurazione di una piazza intitolata all'attivista curda Hevrin Khalaf.



BRUXELLES - Ue, consiglio affari generali.



MERCOLEDI' 22 SETTEMBRE PARIGI - Esa, press point e visita alla nuova sede dell'Agenzia Spaziale.



GIOVEDI' 23 SETTEMBRE FERRARA - Al via la 12/a edizione della Festa del Libro Ebraico, uno dei principali eventi culturali ideato e organizzato dal Museo Nazionale dell'Ebraismo Italiano e della Shoah-Meis di Ferrara (fino al 26 settembre).



VENERDI' 24 SETTEMBRE CITTA' VARIE - Sciopero globale per il clima indetto per i venerdì da Greta Thunberg.



BRUXELLES - Ue, il commissario Paolo Gentiloni tiene un discorso programmatico in videoconferenza al Forum di alto livello sulla ripresa e la resilienza regionale organizzato dal Comitato europeo delle regioni e dalla Presidenza slovena.



SABATO 25 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare DOMENICA 26 SETTEMBRE Nessun evento da segnalare (ANSAmed).