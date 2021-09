Sottomarini: Francia cancella vertice Difesa con Gb Ira di Parigi contro i contraenti del patto Indo-Pacifico Aukus

(ANSAmed) - PARIGI, 20 SET - Un vertice dei ministri della difesa di Francia e Regno Unito che si sarebbe dovuto tenere in settimana è stato cancellato, si è appreso domenica sera..



L'annullamento, secondo quanto riferisce oggi France Televisions, la tv pubblica francese, è stato deciso su richiesta della Francia. Dopo Australia e Stati Uniti, dunque ora la Francia rivolge le sue ire al Regno Unito, il terzo contraente dell'alleanza Indo-Pacifica Aukus che ha escluso Parigi e ha provocato l'interruzione di un contratto multimiliardario di fornitura di sottomarini francesi a Canberra, a favore di sottomarini nucleari made in Usa.



Ben Wallace, il ministro della Difesa britannico e la collega francese Florence Parly avrebbero dovuto tenere un incontro bilaterale a Londra e poi intervenire al Consiglio franco-britannico alla presenza anche dei capi delle forze armate dei due Paesi. Il copresidente Peter Ricketts, ex consigliere per la sicurezza nazionale del Regno Unito, ha confermato che il summit è stato "rinviato a una data da destinarsi".



Domenica sera il primo ministro britannico Boris Johnson ha sottolineato la "immensa importanza" del rapporto tra Regno Unito e Francia e l'amore "inestirpabile" di Londra per la Francia.



"L'idea è di fare il punto della situazione delle nostre relazioni, provare a vederne le prospettive: questo il motivo per il quale sono stato ricevuto dal ministro e dal presidente della Repubblica": lo ha detto ai microfoni di RTL l'ambasciatore francese a Washington, Philippe Etienne, richiamato per consultazioni e ricevuto ieri dal presidente Emmanuel Macron e dal ministro degli Esteri, Jean-Yves Le Drian.



(ANSAmed).