Yemen: Biden invia consigliere sicurezza nazionale a Riad Sullivan vedrà bin Salman, poi volerà negli Emirati e in Egitto

(ANSAmed) - WASHINGTON, 27 SET - Jake Sullivan, consigliere per la sicurezza nazionale della Casa Bianca, vola in Arabia Saudita per incontrare il principe ereditario Mohammed bin Salman. Al centro dei colloqui la situazione in Yemen con gli Usa che spingono per un cessate il fuoco nel Paese. Sullivan nei prossimi giorni sarà in missione anche negli Emirati Arabi e in Egitto.(ANSAmed).