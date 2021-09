Clima: Papa, scegliamo stili di vita più semplici

(ANSAmed) - CITTA DEL VATICANO, 28 SET - "In questi momenti di crisi -sanitaria, sociale, ambientale- riflettiamo su come l'uso che facciamo di tanti beni materiali sia spesso dannoso per la Terra. Scegliamo di cambiare e camminiamo verso stili di vita più semplici e rispettosi del creato". Lo dice Papa Francesco in un tweet.



"La spiritualità cristiana - afferma papa Francesco in un altro tweet - propone la sobrietà e la semplicità che ci permettono di fermarci a gustare le piccole cose, di ringraziare delle possibilità che offre la vita senza attaccarci a ciò che abbiamo né rattristarci per ciò che non possediamo.



#TempodelCreato". (ANSAmed).