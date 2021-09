Tunisia:ong chiedono scadenze certe per fine stato emergenza 'Preoccupati della sospensione totale della Costituzione'

(ANSA) - TUNISI, 28 SET - Sei ong tunisine respingono in un comunicato congiunto ogni tentativo di appropriazione del potere senza meccanismi di controllo e senza che siano fissate scadenze precise per ripristinare il normale corso della democrazia e porre fine allo stato di emergenza.



Le associazioni firmatarie - il Sindacato nazionale dei giornalisti tunisini, l'Associazione tunisina delle donne democratiche, l'Associazione dei magistrati tunisini, l'Associazione tunisina per la difesa dei diritti umani, l'Associazione delle donne tunisine per la ricerca sullo sviluppo e il Forum tunisino per i diritti economico-sociali - invitano il presidente a chiarire la vaghezza dell'organizzazione temporanea dei poteri sulle libertà pubbliche e individuali e gli organi indipendenti e costituzionali e si mostrano preoccupate di trovarsi di fronte a una sospensione totale della costituzione e dei suoi risultati che riflettono decenni di lotte.



Le ong chiedono inoltre di attivare le garanzie di partecipazione, trasparenza e controllo come meccanismi necessari per assicurare il seguito della correttezza del processo democratico. Le organizzazioni firmatarie sottolineano anche il loro sostegno all'indipendenza della magistratura "vero garante della democrazia" e alla lotta contro ogni forma di ingerenza nel sistema giudiziario, sottolineando, la necessità di rispettare l'indipendenza delle istituzioni e tutelare la libertà di stampa.



L'attenzione prestata in questo momento alla situazione politica non deve escludere i problemi economici e sociali e la crisi che colpisce in modo particolare i ceti fragili della popolazione e che quindi consente loro di essere strumentalizzati. Le Ong chiedono infine la rapida formazione di un governo capace di costruire politiche pubbliche eque ed efficaci in tutti i settori secondo un approccio partecipativo che serva gli interessi del popolo tunisino. (ANSA).