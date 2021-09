Benedetti, Israele paese centrale per politica estera Italia

TEL AVIV - "È stato un quadriennio di lavoro intenso ed entusiasmante in un Paese dalle grandi potenzialità e in un'area di assoluta centralità strategica per la nostra politica estera". Questo il bilancio tracciato, in un'intervista all'ANSA, dall'ambasciatore in Israele Gianluigi Benedetti giunto al termine del suo incarico nel Paese.



"In questi anni - ha aggiunto Benedetti che guiderà ora la missione a Tokyo - le relazioni tra Italia e Israele si sono confermate eccellenti, assicurando un 'partenariato strategico' che si manifesta in tutti i settori da quello politico-militare a quello commerciale, da quello culturale a quello del turismo".



"Ma è soprattutto nel settore della ricerca industriale e tecnologica che negli ultimi anni sono stati fatti importanti passi avanti, in particolare - ha insistito - grazie a una presenza più stabile in Israele di aziende come ENEL, STMicroelectronics, SNAM, ADLER, BIESSE e Iveco-CNH che hanno chiuso nuovi accordi di collaborazione in occasione della visita del Ministro degli Esteri Di Maio nell'ottobre 2020". Benedetti ha poi sottolineato che Italia e Israele hanno "agito in tutti i settori nei quali si sono manifestati interessi delle due comunità scientifiche e industriali, cercando di intercettare e promuovere ogni progetto innovativo e sfruttare al massimo le complementarietà dei nostri sistemi economici: dallo spazio all'auto, dall'energia all'intelligenza artificiale, dai nuovi materiali al settore medicale".



"In aggiunta ai tradizionali bandi per finanziare i progetti di ricerca accademica e industriale, in collaborazione con ICE, Banca Intesa e Camera di Commercio abbiamo lanciato - ha detto l'ambasciatore - il programma 'Accelerate in Israel' per agevolare un periodo di accelerazione di tre mesi in Israele per le start-up italiane. Numerose sono state le iniziative integrate di promozione del Made in Italy, della cultura italiana e del turismo. Ricordo in particolare la Grande Partenza del Giro d'Italia in Israele nel 2018 e quest'anno il concerto del Tenore Francesco Meli e l'esposizione su Modigliani a Tel Aviv". Benedetti ha quindi sottolineato che "i contatti bilaterali non si sono arrestati neanche durante i mesi più difficili della lotta alla pandemia, nei quali oltre a favorire scambi di informazioni ed esperienze tra ospedali abbiamo promosso collaborazioni nel settore biomedico tra istituzioni di ricerca e aziende italiane e israeliane".



Benedetti ha poi voluto ricordare "l'impegno costante per mantenere viva la memoria della Shoah e combattere l'antisemitismo che durante il mio mandato ha visto il momento più alto con la partecipazione del Presidente Mattarella alla cerimonia di commemorazione del 75mo anniversario della liberazione del campo di sterminio di Auschwitz-Birkenau nel gennaio 2020".