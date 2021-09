Israele: primo volo da Bahrein, mentre Lapid visita Manama Prima volta ministro Esteri, vede il principe Al Khalifa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 30 SET - Mentre il ministro degli Esteri israeliano Yair Lapid si trova a Manama per incontrare il suo omologo del Bahrein e inaugurare l'ambasciata, il primo volo commerciale dal Paese del Golfo è atterrato da poco in Israele.



Il tutto ad un anno dalla firma degli Accordi di Abramo con il Bahrein e gli Emirati Arabi a cui ha poi aderito il Sudan e anche il Marocco.



Il volo Gulf Air GF972 ha toccato terra all'aeroporto Ben Gurion di Tel Aviv poco dopo l'avvio della missione di Lapid a Manama, dove ha incontrato nel palazzo reale il principe della corona del Bahrein, Salman bin Hamad Al Khalifa, in quello che è stato definito il primo incontro pubblico tra un esponente di livello israeliano e il vertice del Paese del Golfo. "Grazie per l'opportunità di essere qui oggi e di compiere - ha detto Lapid - questo passo in comune nella costruzione delle nostre relazioni in un modello di coesistenza e cooperazione tra culture e fedi".(ANSAmed).