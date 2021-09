Kosovo: Ue, raggiunto un accordo sul cambio di targhe

BRUXELLES - "Abbiamo un accordo! Dopo due giorni di intense trattative, è stato appena raggiunta un'intesa sulla de-escalation e la via da seguire" sulla questione del cambio di targhe per i veicoli che entrano nel nord del Kosovo dalla Serbia. "Ringrazio" i due capi negoziatori "Besnik Bislimi e Petar Petkovic per la loro disponibilità a negoziare e ad accordarsi per il bene delle persone". Lo scrive su Twitter il rappresentante speciale Ue, Miroslav Lajcak.

L'accordo prevede il ritiro, sabato prossimo, delle forze speciali di polizia kosovare dispiegate ai valichi di frontiera di Jarinje e Brnjak, ed il simultaneo smantellamento dei blocchi stradali. La Kfor sarà ai valichi di frontiera prima dell'inizio delle operazioni e rimarrà per due settimane per garantire la sicurezza e la libertà di circolazione. Da lunedì verranno usate delle etichette adesive al posto del cambio di targa finché non sarà concordata una soluzione permanente.

Un gruppo di lavoro, che comprenderà rappresentanti dell'Ue, della Serbia e del Kosovo, lavorerà a una soluzione definitiva sulla base di pratiche e standard europei. Il gruppo di lavoro, i cui lavori inizieranno il 21 ottobre a Bruxelles, dovrà presentare le sue conclusioni entro sei mesi.



L'accordo arriva dopo i colloqui avuti negli ultimi giorni a Bruxelles tra la delegazione serba con il mediatore europeo, Miroslav Lajcak. Ieri le due delegazioni - quella serba guidata da Petkovic e quella kosovara capeggiata da Bislimi - avevano avuto una serie di incontri bilaterali separati con Lajcak, senza alcuna riunione collegiale a tre.



Della situazione nel nord del Kosovo ha parlato la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nei colloqui avuti negli ultimi giorni con i dirigenti dei Balcani occidentali dove è in visita da martedì. Ieri sera von der Leyen è giunta a Belgrado, dove ha incontrato il presidente serbo, Aleksandar Vucic. Con quest'ultimo von der Leyen oggi assisterà a Nis, nel sud, all'avvio dei lavori di ripristino di una linea ferroviaria verso il confine macedone, e alla firma di un accordo per la costruzione di una autostrada fra Nis e Pristina, in Kosovo.