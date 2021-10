Golfo: Arabia Saudita conferma, dialoghiamo con l'Iran

BEIRUT - L'Arabia Saudita ha confermato che il regno petrolifero del Golfo ha tenuto nelle settimane passate colloqui diretti con il suo rivale regionale, l'Iran.



Durante una conferenza stampa congiunta a Riad col responsabile della politica estera e di sicurezza dell'Unione europea (Ue) Josep Borrell, il ministro degli Esteri saudita Faysal ben Farhan Saud ha detto che questi incontri "sono ancora in fase esplorativa. Speriamo che forniranno una base per affrontare le questioni irrisolte tra le due parti". Le dichiarazioni del ministro saudita sono state pronunciate ieri a Riad ma sono state riprese con risalto oggi dai media panarabi.



Arabia Saudita e Iran avevano interrotto le relazioni diplomatiche nel 2016 e da allora i rapporti tra i due paesi erano rimasti tesi, anche sullo sfondo della crescente rivalità tra Stati Uniti, principali alleati di Riad, e la Repubblica islamica. Nei giorni scorsi da Baghdad, Iraq, erano giunte conferme del fatto che nella capitale irachena si erano tenuti nuovi incontri tra sauditi e iraniani. Da Teheran avevano confermato la ripresa di trattative cominciate ad aprile scorso, sempre in Iraq.