Puigdemont: Corte d'appello, per ora niente estradizione

SASSARI - La Corte d'appello di Sassari ha sospeso il procedimento di estradizione a carico dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont. Accogliendo la richiesta della procuratrice generale Gabriella Pintus e dell'avvocato difensore Agostinangelo Marras, il collegio presieduto da Salvatore Marinaro e composto da Plinia Azzena e Maria Teresa Lupinu ha ritenuto fondata l'opportunità di attendere la definizione del procedimento pendente su Puigdemont, relativo all'immunità, e alla questione pregiudiziale al vaglio della Corte di Giustizia europea.

Spagna chiede all'Italia arresto ex assessori Ponsatì e Comìn

MADRID - Il giudice spagnolo Pablo Llarena ha inviato comunicazioni ufficiali alla Corte d'Appello di Sassari per ricordare che, come nel caso dell'ex presidente catalano Carles Puigdemont, sono validi ordini d'arresto da lui emessi anche per Clara Ponsatí e Toni Comín, ex assessori regionali recatisi in Sardegna per sostenerlo mentre affronta un'udienza relativa al suo arresto ad Alghero di dieci giorni fa. Lo riportano i media iberici.

Il giudice Llarena aveva chiesto alla stessa corte nei giorni scorsi la "consegna immediata" di Puigdemont. Ora afferma di aver avuto notizia "da diversi media" del fatto che anche Ponsatí e Comín potrebbero essere in Sardegna. I due non sono stati arrestati all'arrivo in Italia. Entrambi sono eurodeputati con immunità sospesa dalla giustizia europea.

"Abbiamo un'immunità di movimento che rimane attiva e, soprattutto, il mandato d'arresto (nei nostri confronti) è sospeso, a prescindere da quello che dica il giudice Llarena, dal momento in cui lui stesso ha chiesto il parere della Corte di Giustizia dell'Ue", ha detto ai media dalla Sardegna Toni Comín, eurodeputato catalano ed ex assessore di Carles Puigdemont recatosi sull'isola italiana per sostenerlo nel giorno della sua udienza alla Corte d'Appello di Sassari. Il giudice spagnolo Llarena sostiene invece che mandati d'arresto da lui emessi per il tentativo di secessione della Catalogna del 2017 sono validi sia per Puigdemont e Comín, sia per Clara Ponsatí, un'altra ex assessora del governo regionale catalano arrivata in Sardegna ieri.