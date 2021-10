Commissione Ue lancia piano per lotta all'antisemitismo

BRUXELLES - La commissione Ue lancia, per la prima volta nella storia delle istituzioni europee, una strategia ad hoc per combattere l'antisemitismo e promuovere la vita ebraica in Europa. Lo ha annunciato il vice presidente della commissione Margaritis Schinas al termine del Collegio dei commissari tenutosi a Strasburgo.



La strategia europea si compone di tre azioni: "prevenire e combattere ogni forma di antisemitismo"; proteggere e promuovere la vita ebraica in Europa; educazione e ricerca della memoria dell'Olocausto".



"L'antisemitismo continua ad essere una minaccia attuale e spaventosa", ha sottolineato Schinas.

"L'antisemitismo non è un problema per gli ebrei, ma per chi è antisemita. E' incompatibile con qualsiasi valore europeo e con i diritti umani. Noi lo vogliamo combattere in ogni forma", ha spiegato Schinas presentando la proposta della commissione.

Tra le azioni che la commissione propone di mettere in campo c'è anche quella della battaglia contro gli "haters". La strategia dell'esecutivo europeo prevede di supportare l'istituzione di un network europeo di 'segnalatori di contenuti' e organizzazioni ebraiche per rimuovere "qualsiasi incitamento all'odio online".

Con l'obiettivo di prevenire ogni forma di antisemitismo la commissione si propone di "cooperare con le imprese del settore dell'Information Technology per prevenire l'esposizione e la vendita di simboli, memorabilia e letteratura legati al Nazismo", si legge nel testo della proposta.

Nel piano della commissione si prevede anche di mettere a disposizione, nel 2022, 24 milioni di euro per migliorare la protezione degli spazi pubblici e degli spazi per i fedeli. Bruxelles, inoltre, si pone l'obiettivo di agire per proteggere i cimiteri ebraici in Europa e salvaguardare l'eredità della cultura ebraica nel Vecchio continente. Tra le iniziative anche la creazione di un polo di ricerca europeo sulla cultura ebraica e l'antisemitismo contemporaneo e il lancio di una rete di giovani ambasciatori europei incaricati di promuovere la memoria dell'Olocausto.